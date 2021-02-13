Такие президенты, как Александр Лукашенко, должны уходить поэтапно, постепенно передавая свои полномочия другим руководителям Белоруссии. Об этом рассказал один из руководителей пророссийской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: От Всебелорусского народного собрания ждем конкретики © из личного архива Сергея Луща

«Лукашенко авторитарный президент. Вся политическая система страны сфокусирована на одного человека, а значит, государственные функционеры не привыкли проявлять инициативу. Столь же апатичны политические партии и депутаты. И вот представьте, надо принимать ответственное решение, а того, кто это обычно делал, уже нет. В стране наступает коллапс», — указал Лущ.

По его мнению, примеров резкого перехода от авторитарного режима управления к демократическому и последствий такого перехода в современной истории предостаточно, и гражданскую войну, как бы это ни звучало дико, исключать нельзя, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.