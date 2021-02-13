Украина в своих нынешних границах не является дееспособным государством и имеет шансы распасться как минимум на три части. Об этом российский политолог Сергей Марков сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Украина распадется или станет конфедерацией © Daniel Tokarets / flickr

«Если там пройдут свободные референдумы, они это сделают. Униатские Галичина и Волынь провозгласят независимость и будут маленьким независимым государством. Остаются регионы Малороссии, описанные в свое время Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем. Это третье возможное образование», — заявил Марков.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По подсчетам Минреинтеграции, на сегодняшний день на восстановление Донбасса нужно от 15 до 21 миллиарда долларов. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, таких денег у Киева нет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.