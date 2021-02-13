Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова крайне нелестно отозвалась о женщинах, которые плохо водят автомобиль и обратилась к их мужчинам с просьбой убрать своих дам с дороги. Соответствующий пост Логунова выложила в сториз Instagram 11 февраля

Киркоров «поужинал» в московском ЦУМе двух украинских звезд © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Они считают, что <…> их все должны пропускать. Пожалуйста, сделайте дороги нормальными. Просто ограничьте своих кобыл от вождения за рулем», — сказала она.

Логунова добавила, что иногда при встрече с такими дамами ей хочется «выйти и надавать по лицу капотом», а ведь вместо дорогой машины мужчины этих девушек могли бы просто заказывать своим подругам «элитное такси», но при этом на дорогах стало бы безопаснее.

«А еще предлагаю всем шалавам съехать с Печерска (района Киева. — Ред.). Вы здесь все равно ничего не делаете, вы не работаете, и вам не надо добираться на работу. <…> Вы же все равно по ночам ездите», — заявила Логунова.

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Дмитрий Ступка — украинский актер театра и кино, который продолжает актерскую династию. Его отец Остап Ступка тоже был актером, а его мать — его однокурсницей.

Полина Логунова — телеведущая, уроженка белорусского Минска.