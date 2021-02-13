Белоруссия не представляет большого интереса для Запада, в целом это инструмент по борьбе с Россией. А Александр Лукашенко умеет устраивать проблемы России, может быть, лучше, чем лидеры современной Украины. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Всебелорусское собрание — это маленький, управляемый и лояльный к Лукашенко майдан © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Либо Лукашенко продолжит политику многовекторности и высасывания ресурсов из России, либо к власти придет Тихановская и начнет резкое обрушение отношений с РФ и быстрое движение на Запад. В любом случае Запад ничего не теряет», — считает Безпалько.

Россия, безусловно, не хочет резкого обрушения отношений с Белоруссией, как это было с Украиной, поскольку это будет очень вредно с геополитической и военной точек зрения, но постепенный уход Белоруссии на Запад с сохранением всех преференций от России тоже не выгоден, добавил политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.