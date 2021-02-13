Политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, возможна ли полномасштабная война между Россией и Украиной

Эксперт отметил, что, если верить украинским политикам, эта война длится уже 7 лет.

«Если их послушать, то они там только и делают, что воюют с Россией, чего, конечно, нет на самом деле», — отметил Корнилов.

Владимир Корнилов: Запад хочет не уничтожить коррупцию на Украине, а возглавить её © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И вот эти все провокации, которые Украина проводит против России, против российских территорий, на территории России — это, знаете, такое прощупывание "красных линий", за которыми терпение России может и кончиться», — сказал политолог.

Корнилов подчеркнул, что если провокации будут продолжаться и усиливаться, и если Россия хотя бы раз даст жесткий ответ, то на Украине встанет вопрос о том, «будет ли это государство существовать в нынешних границах или нет».

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