Эксперт отметил, что, если верить украинским политикам, эта война длится уже 7 лет.
«Если их послушать, то они там только и делают, что воюют с Россией, чего, конечно, нет на самом деле», — отметил Корнилов.
При этом, по его словам, шанс широкомасштабной войны с Россией все-таки существует.
«И вот эти все провокации, которые Украина проводит против России, против российских территорий, на территории России — это, знаете, такое прощупывание "красных линий", за которыми терпение России может и кончиться», — сказал политолог.
Корнилов подчеркнул, что если провокации будут продолжаться и усиливаться, и если Россия хотя бы раз даст жесткий ответ, то на Украине встанет вопрос о том, «будет ли это государство существовать в нынешних границах или нет».
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