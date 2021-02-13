Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Мария активно ведет свою страницу в Instagram, периодически привлекая в подписчики поклонников матери. У девушки уже более 150 тысяч фоловеров, и 10 февраля часть из них обвинила звездную наследницу в плохих поступках

Юная блогерша выложила в сеть фото со своим другом — гитаристом рок-группы «Швы». Впервые коллектив заявил о себе всего несколько недель назад, и роль солистки в нем играет Маша Полякова.

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«На каком инструменте вы бы хотели научиться играть или уже играете?» — спросила у подписчиков девушка.

В комментариях ее мать написала «классные», в ответ на это несколько подписчиков ответили, что у медали по имени Мария есть и вторая сторона.

«А как классно она на деньги кидает», «То что вы (обращение к Марии Поляковой. — Ред.) сделали, это очень некрасиво с вашей стороны. Речь идет о том, что вы взяли деньги за пиар, а пиар так и не сделали, при этом обещали, что исправите эту ошибку, а прошло уже около недели", — написали пользователи.

Учится Полякова-младшая в элитном учебном заведении киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно девушка рассказывала, что мечтает стать адвокатом, но позже заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.