Россия, Венгрия, Румыния и Польша могли бы поделить Украину, оставив для нее какой-нибудь огрызок. Но ни одна из стран этого не делает, потому что это сулит для нее определенные издержки. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: России нужно менять политику в отношении Донбасса без оглядки на «Минск» © РИА Новости, Нина Зотина

«Для Румынии и Польши, которые входят в Евросоюз, это чревато осложнением отношений с Брюсселем. Это касается не только нас. Посмотрите на обострение в Закарпатье между украинскими радикалами и этническими венграми. Это же тоже чревато дополнительными сложностями для Будапешта», — пояснил Безпалько.

Что касается позиции США, добавил политолог, то сама по себе Украина не представляет для них большого интереса, но они пытаются всячески ослабить Россию, в том числе при помощи бывших республик Советского Союза.

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