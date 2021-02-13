Даже если просто остановиться на том, что Москве придется брать на себя все финансовые обязательства перед жителями территории Украины, это уже заставляет задуматься, тем более что это чревато наращиванием новых санкций, пояснил эксперт.
«Для Румынии и Польши, которые входят в Евросоюз, это чревато осложнением отношений с Брюсселем. Это касается не только нас. Посмотрите на обострение в Закарпатье между украинскими радикалами и этническими венграми. Это же тоже чревато дополнительными сложностями для Будапешта», — пояснил Безпалько.
Что касается позиции США, добавил политолог, то сама по себе Украина не представляет для них большого интереса, но они пытаются всячески ослабить Россию, в том числе при помощи бывших республик Советского Союза.
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