Украинские дизайнеры Михаил Вербицкий и Ярослав Козлитин разработали бренд-концепцию для туристов города Чернобыль. За основу своей работы они взяли карикатурные образы биологических мутаций и радиационного свечения. Об этом сообщило thepage.ua 10 февраля

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«Мне стало интересно подумать, каким должен быть бренд города (Чернобыля. — Ред.). Наверное, как минимум прикольным. Это же Футурама у нас под боком. Сколько игр и контента создано на основе нашей родины. Тема радиации очень мемична, и будет тупо не воспользоваться существующим культурным явлением», — рассказал Вербицкий.

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Дизайнеры предположили, как бы выглядели привычные всем вещи в особом чернобыльском стиле и создали проекты худи с двумя капюшонами и четырьмя рукавами, бутылки с двойными горлышками, джинсы с тремя штанинами, очки с множеством линз и даже «мутировавший» мотоцикл.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, ЧП расценивается как крупнейшее за всю историю атомной энергетики.

Находилась атомная электростанция на тот момент на территории Советского Союза, и ликвидировать ее приехали специалисты со всех уголков страны. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек.