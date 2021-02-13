«К этому её толкает не только конфликтная ситуация с Москвой, но на постсоветском пространстве они видят поле серьёзного противостояния с Пекином. Украина будет частью этого поля», — сказал Злобин.
Поэтому американцы и европейцы будут действовать на Украине, в том числе и в антикитайском направлении, как они это уже делают в Средней Азии, добавил он.
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По его словам, при этом учитывать интересы самой Украины США будут в последнюю очередь и только в том случае, если это не противоречит их собственным интересам.
Если же противоречие будет неизбежно, то американским и европейским интересам будет отдано предпочтение перед украинскими, подчеркнул эксперт.