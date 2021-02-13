Администрация президента США Джо Байдена усилит внимание к постсоветскому пространству и к Евразии в целом, сказал Николай Злобин в интервью Украина.ру

«К этому её толкает не только конфликтная ситуация с Москвой, но на постсоветском пространстве они видят поле серьёзного противостояния с Пекином. Украина будет частью этого поля», — сказал Злобин.

Первые шаги администрации Байдена на Украине: контроль под видом борьбы с коррупцией © пресс-служба НАБУ

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

По его словам, при этом учитывать интересы самой Украины США будут в последнюю очередь и только в том случае, если это не противоречит их собственным интересам.

Если же противоречие будет неизбежно, то американским и европейским интересам будет отдано предпочтение перед украинскими, подчеркнул эксперт.