Украинские власти все чаще признаются, что не собирались и не собираются выполнять Минские соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

«Мы видим, что чем дальше, тем чаще и больше Украина, киевские власти, лично президент Украины признаются в том, что они не собирались выполнять Минские соглашения. И поразительнее всего то, что те же самые люди, которые об этом заявляют, заявляют о том, что Россия якобы не выполняет эти Минские соглашения, и требуют новых и новых санкций за невыполнение этих самых Минских соглашений», — сказал эксперт.

Владимир Корнилов: Запад хочет не уничтожить коррупцию на Украине, а возглавить её © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский даже с трибуны Верховной Рады заявлял, что был бы рад выйти из соглашений, но они нужны для того, чтобы оказывать санкционное давление на Россию.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.