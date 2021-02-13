На сегодняшний день вероятность развертывания военных действий между Украиной и Россией мала, так как украинские власти сохраняют хотя бы толику субъектности. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону РФ — Марков © РИА Новости, Нина Зотина Владимира] Зеленского хватит хотя бы остатков мозгов не начинать войну против Российской Федерации, потому что это будет означать удар прежде всего по Украине», — отметил эксперт.

По его словам, в этом случае противники России будут использовать Украину как пушечное мясо, в частности, в экономических целях.

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