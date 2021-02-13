«Для того чтобы эта вероятность составила 100%, на Украине должны привести к власти еще менее субъектные элиты, чем даже сейчас… Я надеюсь, что у [президента Украины Владимира] Зеленского хватит хотя бы остатков мозгов не начинать войну против Российской Федерации, потому что это будет означать удар прежде всего по Украине», — отметил эксперт.
По его словам, в этом случае противники России будут использовать Украину как пушечное мясо, в частности, в экономических целях.
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