На первом из опубликованных видео врач грубо обращается с маленькой девочкой, угрожает ей стоматологическими инструментами и пробует душить. Мать девочки отмечает, что ее дочь имеет инвалидность и порок сердца, однако это не остановило стоматолога. Теперь в этой истории предстоит разбираться полиции.
На втором видео запечатлен процесс лечения зубов у неизвестного мальчика, которого врач и медсестра силой усаживают в кресло, после чего бьют его несколько раз головой об это самое кресло. Родителей этого пострадавшего пока найти не удалось.
Слитые в сеть ролики представляют собой записи камер наблюдения, установленных в зубоврачебном кабинете. Не исключено, что данные эпизоды не единственные случаи жестокого обращения с детьми со стороны данного специалиста.