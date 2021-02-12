На Украине обсуждают шокирующие видео из стоматологического кабинета одной из клиник города Ровно, на которых врач жестоко обращается с юными пациентами. Деталями истории 12 февраля на своей странице в Facebook поделилась мать одной из пострадавших Виктория Мамотюк

Убийцы в приличных костюмах. Украинская власть как коллективный «Доктор Смерть» © CC0, Pixabay

На втором видео запечатлен процесс лечения зубов у неизвестного мальчика, которого врач и медсестра силой усаживают в кресло, после чего бьют его несколько раз головой об это самое кресло. Родителей этого пострадавшего пока найти не удалось.

Слитые в сеть ролики представляют собой записи камер наблюдения, установленных в зубоврачебном кабинете. Не исключено, что данные эпизоды не единственные случаи жестокого обращения с детьми со стороны данного специалиста.