«Несмотря на вчерашний шквал негатива в мою сторону, хочу поблагодарить вас, друзья, настоящие друзья, те, кто выразил слова поддержки, они были крайне необходимы, люблю вас», — написал Вирастюк.
Однако и в этот раз под постом спортсмена появилось немало негативных отзывов от противников его политической карьеры.
«Думалось, что от вас такого зашквару не будет. Но вам оказывается тоже "какая разница". Бывайте!», «Для Вас это закончится как для Вакарчука. Откажитесь, пока не поздно», «Василий не лезьте в политику, потеряете уважение от простых людей, неужели вам нужны эти грязные деньги, неужели мало примеров когда политика превращала хороших людей в г…?», «Думаю, когда вы пройдете в Раду, Кива поменяет свою походку», — отреагировали подписчики.
Ранее кандидат в депутаты от «Слуги народа» Вирастюк устроил провокацию на «Дизель-шоу».
Съезд партии «Слуга народа» выдвинул спортсмена Вирастюка кандидатом в народные депутаты на 87-м округе в Ивано-Франковской области.
Василий Вирастюк — уроженец города Ивано-Франковска, украинский спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, актер, а ныне еще и кандидат в депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа».