Спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк, которого партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в депутаты на довыборы в Верховную Раду, отреагировал на негативные высказывания и комментарии, которые он в большом количестве получил после объявления решения о своем выдвижении. Соответствующий пост в Instagram он разместил 12 февраля

«Несмотря на вчерашний шквал негатива в мою сторону, хочу поблагодарить вас, друзья, настоящие друзья, те, кто выразил слова поддержки, они были крайне необходимы, люблю вас», — написал Вирастюк.

Вирастюк признался, кто надоумил его выдвинуться в Раду © Василий Вирастюк/Instagram

«Думалось, что от вас такого зашквару не будет. Но вам оказывается тоже "какая разница". Бывайте!», «Для Вас это закончится как для Вакарчука. Откажитесь, пока не поздно», «Василий не лезьте в политику, потеряете уважение от простых людей, неужели вам нужны эти грязные деньги, неужели мало примеров когда политика превращала хороших людей в г…?», «Думаю, когда вы пройдете в Раду, Кива поменяет свою походку», — отреагировали подписчики.

Ранее кандидат в депутаты от «Слуги народа» Вирастюк устроил провокацию на «Дизель-шоу».

Съезд партии «Слуга народа» выдвинул спортсмена Вирастюка кандидатом в народные депутаты на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Василий Вирастюк — уроженец города Ивано-Франковска, украинский спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, актер, а ныне еще и кандидат в депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа».