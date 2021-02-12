Отмечается, что за последние два года показатель планирующих дарить подарки несколько вырос (с 49% в 2019-м до 55%). В то же время 43% не планируют дарить подарки.
Опрос был проведен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет не более 2%.
14 февраля в День святого Валентина влюбленные по всему миру дарят друг другу валентинки, делают подарки и признаются в чувствах.