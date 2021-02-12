Около 55% украинцев будут дарить подарки на День Валентина, и чаще это планируют делать мужчины, младшие опрошенные и незарегистрированные супружеские пары. Об этом 12 февраля свидетельствуют данные опроса, проведенные Соцгруппой «Рейтинг»

Опрос был проведен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет не более 2%.

14 февраля в День святого Валентина влюбленные по всему миру дарят друг другу валентинки, делают подарки и признаются в чувствах.