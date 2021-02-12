Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 12 февраля обратился с депутатским запросом в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с просьбой проверить «4-й канал» после скандальных высказываний ведущего Остапа Дроздова. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале

Накануне в эфире львовского «4-го канала» в своей передаче Дроздов оскорбил зрителей закрытых властью каналов «112 Украина», Zik и NewsOne, назвав их крысами, имбецилами и одноклеточными, которые лишились своего корма и теперь должны идти мыть унитазы. Крысы должны мыть унитазы: ведущий-русофоб оскорбил украинцев © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024

«Прошу Нацраду провести проверку деятельности упомянутого телеканала и ее соответствие закону Украины о телевидении и радиовещании, рассмотреть вопрос необходимости применения санкций и сообщить мне о результатах», — написал Бужанский.

Депутат пообещал опубликовать ответ от Нацсовета по его запросу.

Остап Дроздов регулярно попадает в скандалы из-за своих русофобских взглядов. Так, он призывал лишить жителей Донбасса права голоса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.