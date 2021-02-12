В своем Twitter Зеленский разместил пост, в котором поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом.
«От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с наступающим Новым годом! Все идет хорошо!» — написал Зеленский.
谨代表本人以及全乌克兰人民祝贺中国人民的最高领袖、国家主席习近平阁下以及友好的中国人民新春愉快！万事如意！在两国庆祝建立战略合作伙伴关系十周年的今年, 本人表示愿意继续扩大乌中互惠互利合作！ pic.twitter.com/SBUyrBTM74— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2021
Написал эти слова украинский лидер китайскими иероглифами, что среди его соотечественников вызвало неподдельный интерес. Одни подписчики «перевели» поздравление в стиле текстов, которые китайские агрегаторы пишут по-русски своим товарам. Другие нашли в записи повод поговорить о языковом законодательстве.
«Я обычный житель Украина хороший страна, но карлик плохо власть. Нужна твердая рука словно Его Превосходительство Xi. Перенимать опыт Нефритового Дракона и хорошо руководить большой страна Украина», «Зе Лу Пин, веди нас в поход!», «Владимир, если китайцы держат вас в заложниках, дайте знак!», «Изучайте! Потому что через несколько лет это будет государственный язык с обслуживанием в магазинах только на нем», «Не хило "новий правопис" украинский язык поменял», — написали люди.
Пользователи имели в виду закон, вступивший на Украине в силу 16 января, в рамках которого поставщики услуг теперь обязаны разговаривать с клиентами исключительно по-украински.