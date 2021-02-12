«Все идет хорошо!» Зеленский перешел на китайский и обратился к Си Цзиньпину
«Все идет хорошо!» Зеленский перешел на китайский и обратился к Си Цзиньпину
© пресс-служба президента Украины
В своем Twitter Зеленский разместил пост, в котором поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом.

«От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с наступающим Новым годом! Все идет хорошо!» — написал Зеленский.

Написал эти слова украинский лидер китайскими иероглифами, что среди его соотечественников вызвало неподдельный интерес. Одни подписчики «перевели» поздравление в стиле текстов, которые китайские агрегаторы пишут по-русски своим товарам. Другие нашли в записи повод поговорить о языковом законодательстве.

«Я обычный житель Украина хороший страна, но карлик плохо власть. Нужна твердая рука словно Его Превосходительство Xi. Перенимать опыт Нефритового Дракона и хорошо руководить большой страна Украина», «Зе Лу Пин, веди нас в поход!», «Владимир, если китайцы держат вас в заложниках, дайте знак!», «Изучайте! Потому что через несколько лет это будет государственный язык с обслуживанием в магазинах только на нем», «Не хило "новий правопис" украинский язык поменял»,  — написали люди.

Пользователи имели в виду закон, вступивший на Украине в силу 16 января, в рамках которого поставщики услуг теперь обязаны разговаривать с клиентами исключительно по-украински.