Подписчики президента Украины Владимира Зеленского в Twitter на свой лад переделали его поздравление, написанное лидеру КНР Си Цзиньпину на китайском языке. Комментарии продолжают появляться на странице главы украинского государства 12 февраля

«Все идет хорошо!» Зеленский перешел на китайский и обратился к Си Цзиньпину © пресс-служба президента Украины

«От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с наступающим Новым годом! Все идет хорошо!» — написал Зеленский.

Написал эти слова украинский лидер китайскими иероглифами, что среди его соотечественников вызвало неподдельный интерес. Одни подписчики «перевели» поздравление в стиле текстов, которые китайские агрегаторы пишут по-русски своим товарам. Другие нашли в записи повод поговорить о языковом законодательстве.

«Я обычный житель Украина хороший страна, но карлик плохо власть. Нужна твердая рука словно Его Превосходительство Xi. Перенимать опыт Нефритового Дракона и хорошо руководить большой страна Украина», «Зе Лу Пин, веди нас в поход!», «Владимир, если китайцы держат вас в заложниках, дайте знак!», «Изучайте! Потому что через несколько лет это будет государственный язык с обслуживанием в магазинах только на нем», «Не хило "новий правопис" украинский язык поменял», — написали люди.

Пользователи имели в виду закон, вступивший на Украине в силу 16 января, в рамках которого поставщики услуг теперь обязаны разговаривать с клиентами исключительно по-украински.