Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на заседании в пятницу, 12 февраля, назначил внеплановую безвыездную проверку оппозиционному телеканалу «НАШ», в прямом эфире которого принимал участие экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом сообщается на сайте регулятора

Отмечается, что Азаров принял онлайн-участие в передаче «Марафон». Азаров рассказал, что окончательно разрушит Украину © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий… возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Нацсовет отмечает, что ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на подобные высказывания, чем якобы проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию.

Отмечается, что трансляция подобных высказываний может свидетельствовать якобы о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации.

Внеплановая проверка будет проведена с 26 февраля по 12 марта 2021 года.

Ранее Нацсовет по телерадиовещанию в конце января 2021 года уже назначил внеплановую невыездную проверку телеканала по обращению Службы безопасности Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.