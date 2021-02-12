Отмечается, что Азаров принял онлайн-участие в передаче «Марафон».
«Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий… возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины», — говорится в сообщении.
Нацсовет отмечает, что ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на подобные высказывания, чем якобы проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию.
Отмечается, что трансляция подобных высказываний может свидетельствовать якобы о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации.
Внеплановая проверка будет проведена с 26 февраля по 12 марта 2021 года.
Ранее Нацсовет по телерадиовещанию в конце января 2021 года уже назначил внеплановую невыездную проверку телеканала по обращению Службы безопасности Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.