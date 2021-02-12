Пост был написан на китайском языке.
«От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с наступающим Новым годом! Все идет хорошо! В этом году, когда две страны отмечают десятую годовщину установления стратегического партнерства, я выразил готовность и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Китаем!» — заявил Зеленский.
谨代表本人以及全乌克兰人民祝贺中国人民的最高领袖、国家主席习近平阁下以及友好的中国人民新春愉快！万事如意！在两国庆祝建立战略合作伙伴关系十周年的今年, 本人表示愿意继续扩大乌中互惠互利合作！ pic.twitter.com/SBUyrBTM74— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2021
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против передачи предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам. При этом Украина заключила с КНР контракт на поставку вакцины местного производства. Позднее стало известно, что сроки поставки китайской вакцины на Украину могут быть перенесены, причиной этого называется принятие Киевом специального закона для регистрации вакцин, а также задержка выдачи экспортной лицензии правительством Китая.