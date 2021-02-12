Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля в своем Twitter разместил поздравление в адрес председателя КНР Си Цзиньпина с китайским Новым годом

Месть китайского дракона: почему Украина остается без вакцины © REUTERS, homas Peter/File Photo

«От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с наступающим Новым годом! Все идет хорошо! В этом году, когда две страны отмечают десятую годовщину установления стратегического партнерства, я выразил готовность и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Китаем!» — заявил Зеленский.

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против передачи предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам. При этом Украина заключила с КНР контракт на поставку вакцины местного производства. Позднее стало известно, что сроки поставки китайской вакцины на Украину могут быть перенесены, причиной этого называется принятие Киевом специального закона для регистрации вакцин, а также задержка выдачи экспортной лицензии правительством Китая.