Поигравший в европейских топ-клубах бывший полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре объяснил, почему вернулся на Украину, где в 2003 году начинал свою футбольную карьеру. Интервью со спортсменом было опубликовано YouTube-каналом «Бомбардир» 12 февраля

Яя Туре играл в ныне расформированном донецком «Металлурге» до 2005 года, после чего перешел в греческий «Олимпиакос», с которым он выиграл титул чемпиона Греции. Также в его активе выступления за «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». Двукратный чемпион Испании, трехкратный победитель английской Премьер-лиги, победитель Лиги чемпионов, а также обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Украинский футболист стал героем английских мемов © zinchenko_96/Instagram

Теперь 37-летний экс-футболист будет помогать главному тренеру донецкого «Олимпика» Игорю Климовскому.

«"Папушка" (футбольный агент Дмитрий Селюк. — Ред.) говорит, что Украина — это моя вторая страна. Я всегда буду смотреть в сторону Украины, буду о ней хорошего мнения. Да, я приехал в "Олимпик" не за деньгами. Это правда, я мог пойти в молодежные команды "Манчестер Сити". Но для меня важно приехать сюда, потому что это другое восприятие», — сказал Туре, добавив, что именно на Украине хочет начать свою тренерскую карьеру.

На сегодняшний день представляющий Донецк «Олимпик» базируется в Киеве.