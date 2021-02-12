Масштабная акция протеста работников «Укрзализницы» готовится на 17 февраля возле здания Кабинета министров, чтобы выразить недовольство массовыми сокращениями. Об этом 12 февраля сообщает «Страна.ua»

Отмечается, что людям не продлевают трудовые договоры. В конце января появился внутренний приказ о сокращении вакантных должностей.

«Только по проводникам таких "зависших" договоров порядка 20 тысяч… До этого по подразделениям собирали информацию, где какие вакансии "гуляют". Собираются их попросту закрыть. Хотя по многим вакансиям работали наши же сотрудники, по совместительству. Это едва ли не единственный способ хоть немного увеличить зарплату, так как совместителям доплачивают 40% оклада», — рассказал представитель Свободного профсоюза «Укрзализницы» Александр Скиба.

«Укрзализныця» в критическом состоянии - отчет ЕС © Twitter, Владимир Гройсман

Протестующие потребуют прекратить нарушение отраслевого соглашения об увеличении зарплаты не менее чем на 25% и повысить заплаты всем работникам путем пересмотра тарифных ставок и должностных окладов. Также потребуют обеспечить выплату вознаграждения по итогам 2019 года и отменить режим неполного рабочего дня. Кроме того, железнодорожники выступают за отмену приказа о сокращении якобы лишних вакансий.

Протестные настроения в «Укрзализнице» начались давно. Люди недовольны маленькими зарплатами. Помощник машиниста получает до 9-10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), оператор пескосушильной установки — порядка 4,5 тысячи (около 15 тысяч рублей).