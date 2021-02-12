В этом году на Украине появится карета в которой можно будет расписаться и тут же отправиться в романтическую праздничную прогулку. И это будет не экипаж запряженный лошадьми, а самоходное средство передвижения. Об этом 12 февраля написали vesti.ua

«Фильм ужасов какой-то»: мать Королевой шокировала юбилейным фото © Людмила Порывай/Инстаграм Александров Милов, он заверяет, что рассчитана она на пять операторов, которые смогут работать со светом, газом, звуком и визуальными эффектами.

По словам разработчика, карета «напичкана всеми современными технологиями», но двигаться может с небольшой скоростью — всего 8 километров в час, зато ехать сможет всю ночь с музыкой и всеми развлечениями.

«На машине будет стоять турбина, которая будет плеваться в небо. На верху этой машины — сердце с короной. Так вот, эта корона — это "огнемет", который будет стрелять в определенной фазе мероприятия», — рассказал Милов.

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По задумке автора, в его машине новобрачные не будут друг другу ничего обещать в день свадьбы, связывая друг друга «глупыми рамками», карета в его версии должна стать «полной противоположностью брачным канонам».

Предполагается, что пользование каретой будет бесплатным, но для этого нужно будет написать письмо конструктору с формулировкой, почему ваша пара должна быть вместе.

Скульптор Александр Милов — автор памятника Дарту Вейдеру, переделанному из скульптуры Ленина.