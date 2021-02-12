Предполагается, что пилотный проект позволит наработать практический материал по рассмотрению наиболее распространенных малозначительных административных правонарушений (с формальным составом). По мнению авторов проекта, использование искусственного интеллекта поможет развить современные технологии в сфере электронного судопроизводства.
Запуск проекта инициирует Высший совет правосудия, согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине».
В Концепции определено, что сфера правосудия является одной из приоритетных сфер, в которой должны быть реализованы задачи государственной политики по развитию отрасли искусственного интеллекта.
«Эх, Айзек Азимов не дожил. Порадовался бы старик…» — прокомментировали в Telegram-канале Украина.ру.