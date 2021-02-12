На базе одного из украинских судов первой инстанции искусственный интеллект будет рассматривать дела об административных правонарушениях. Об этом сообщает 12 февраля Telegram-канал Украина.ру

Предполагается, что пилотный проект позволит наработать практический материал по рассмотрению наиболее распространенных малозначительных административных правонарушений (с формальным составом). По мнению авторов проекта, использование искусственного интеллекта поможет развить современные технологии в сфере электронного судопроизводства.

Роботы зажгли под хит из «Грязных танцев» и взорвали сеть © скриншот видео Boston Dynamics инициирует Высший совет правосудия, согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине».

В Концепции определено, что сфера правосудия является одной из приоритетных сфер, в которой должны быть реализованы задачи государственной политики по развитию отрасли искусственного интеллекта.

«Эх, Айзек Азимов не дожил. Порадовался бы старик…» — прокомментировали в Telegram-канале Украина.ру.