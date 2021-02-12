Отмечается, что фирма, которая должна была их утилизировать, просто свезла мусор на склады. В помещениях обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных, диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями.
«Предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки к складским помещениям, не предусмотренным для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей», — сказано в публикации.
Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации «Злоупотребление властью или служебным положением» (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.