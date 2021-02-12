В Николаевской и Киевской областях обнаружили свалки с тоннами опасных медицинских отходов, в том числе после контакта с больными коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает на своем сайте Нацполиция Украины

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«Предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки к складским помещениям, не предусмотренным для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей», — сказано в публикации.

Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации «Злоупотребление властью или служебным положением» (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.