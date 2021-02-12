Акция протеста с требованием ликвидации Окружного административного суда Киева за принятие якобы антигосударственных решений проходит в столице. Об этом 12 февраля сообщает канал в Telegram PavlovskyNews

«Националисты возмущены отменой решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры», — говорится в сообщении.

Накануне митинг созвал зампредседателя националистической партии «Свобода», бывший депутат Рады Андрей Ильенко. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить работу суда.

«Дюна» по-украински. Как на Украине бушует пламенная декоммунизация © facebook.com/pressjfo.news Михаила Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также названия сменили еще две улицы.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.