«Националисты возмущены отменой решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры», — говорится в сообщении.
Накануне митинг созвал зампредседателя националистической партии «Свобода», бывший депутат Рады Андрей Ильенко. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить работу суда.
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также названия сменили еще две улицы.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.