«Своих детей бы так кормили»: Зеленская разозлила украинцев
«Своих детей бы так кормили»: Зеленская разозлила украинцев
© пресс-служба президента Украины
Палатка ярко-красного цвета, с розовыми надписями Love. На специальных карнизах, укрепленных по стенам палатки, можно вешать замки — символ любви и верности пары. 

«Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам», — рассказал работник праздничной зоны.

У входа в палатку размещены сердечки с историями влюбленных пар прошлого. На одном из них история любви украинской поэтессы Елены Телиги и ее мужа Михаила, бывшего сотника армии УНР. Согласно одной из версий, их вместе расстреляли в Бабьем Яру.

Зеленский из окна сможет наблюдать за влюбленными парами
© bukvy.com

Ранее, во время новогодних праздников, у офиса Зеленского размещалась резиденция Святого Николая.