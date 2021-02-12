К Дню святого Валентина в Киеве у Офиса президента разместили палатку, в которой влюбленные пары могут прикрепить замки со своими именами. Об этом сообщило издание «Буквы» 11 февраля

«Своих детей бы так кормили»: Зеленская разозлила украинцев © пресс-служба президента Украины

«Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам», — рассказал работник праздничной зоны.

У входа в палатку размещены сердечки с историями влюбленных пар прошлого. На одном из них история любви украинской поэтессы Елены Телиги и ее мужа Михаила, бывшего сотника армии УНР. Согласно одной из версий, их вместе расстреляли в Бабьем Яру.

Ранее, во время новогодних праздников, у офиса Зеленского размещалась резиденция Святого Николая.