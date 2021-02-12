Палатка ярко-красного цвета, с розовыми надписями Love. На специальных карнизах, укрепленных по стенам палатки, можно вешать замки — символ любви и верности пары.
«Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам», — рассказал работник праздничной зоны.
У входа в палатку размещены сердечки с историями влюбленных пар прошлого. На одном из них история любви украинской поэтессы Елены Телиги и ее мужа Михаила, бывшего сотника армии УНР. Согласно одной из версий, их вместе расстреляли в Бабьем Яру.
Ранее, во время новогодних праздников, у офиса Зеленского размещалась резиденция Святого Николая.