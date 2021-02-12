Бывший президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко внес в свою декларацию о доходах сведения о дорогом подарке. Такую информацию на днях опубликовали на официальном сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции

Зеленский это «Порошенко второго срока» - Семченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк речь идет об автомобиле стоимостью 2,707 миллиона гривен (приблизительно 100 тысяч долларов по нынешнему курсу).

В сентябре 2020 года издание «Фокус» представило ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Их состояние — 42,1 млрд долларов — составило 10% от ВВП Украины, который по итогам 2019 года составил 410 млрд. Порошенко в этом топе поднялся с 12-го на 5-е место.

В этом году Порошенко провел новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор). В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.



