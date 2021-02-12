Руководители профильных министерств России и Белоруссии 15 февраля подпишут договор об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в морских портах России. Об этом 12 февраля сообщил Минтранс Белоруссии

Зубец объяснил, кто мешал Лукашенко перевести транзит в РФ © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

Проект соглашения предусматривает транзит более 9,8 миллиона тонн продукции белорусских НПЗ (мазут, бензин и масло) через российские порты на Балтике в 2021-2023 годах.

В основе соглашения лежит принцип «бери или плати». Морской терминал получает плату за весь согласованный объем грузов, даже если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше запланированного.

«Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов», — говорится в сообщении Минтранса.

В августе прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск откажется от транзитных услуг прибалтийских портов и переориентирует грузопотоки на российские морские терминалы. Это решение было принято в ответ на позицию властей Литвы, которые поддержали белорусскую оппозицию.