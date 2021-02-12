Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации Украина—ЕС, сообщает 12 февраля «Европейская правда»

Таким образом Шмыгаль прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС может снять санкции с сына экс-президента Виктора Януковича Александра, а также других чиновников.

«Европа остается на твердых, непреклонных позициях относительно поддержки Украины, в частности в санкционной политике… Относительно отдельных физических лиц — там, где санкции сыграли свою роль, где средства или ценности, которые были украдены, возвращены, там санкции могут завершать свое действие, но это отдельная процедура», — сказал Шмыгаль.

Янукович сделал интересное предложение украинским прокурорам © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них. Год назад ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций остаются десять бывших украинских чиновников: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены до 6 марта 2021 года.