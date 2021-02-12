«Это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины… Подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа "Доверие")», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины со второй попытки возбудил уголовное дело против депутата Рады из группы «Доверие» Андрея Иванчука за «кнопкодавство». Ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен (около 140-210 тысяч рублей).
Закон о наказании народных депутатов за «кнопкодавство» вступил в силу год назад.