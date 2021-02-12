Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение депутату Верховной Рады от группы «Доверие» Владиславу Поляку, который подозревается в голосовании за своих коллег. Об этом 12 февраля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Зеленский пожаловался на «кнопкодавство» в Раде © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Владиславу Поляку (группа "Доверие")», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины со второй попытки возбудил уголовное дело против депутата Рады из группы «Доверие» Андрея Иванчука за «кнопкодавство». Ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен (около 140-210 тысяч рублей).

Закон о наказании народных депутатов за «кнопкодавство» вступил в силу год назад.