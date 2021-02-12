«В рамках закона у меня есть полномочия. Я могу индивидуально иметь контакты с зарубежными коллегами… Я видел политиков из Польши, Германии, Франции. Хотя говорят, что с ними (белорусами — ред.) никто не общается. Это неправда. С россиянами я принципиально не разговаривал», — заявил Шевченко.
В частности, депутат посетил Всебелорусское народное собрание, где Лукашенко выступал более трех часов. Шевченко, по его словам, присутствовал там по приглашению местной власти — в статусе наблюдателя и депутата, а не как представителя партии «Слуга народа».
Также отмечается, что от однопартийцев и руководства страны он не получал замечаний из-за поездки. Шевченко посоветовал изучить макроэкономику, чтобы лучше понимать экономическую значимость взаимодействия с Белоруссией.
В Минске с 11 по 12 февраля проводится Всебелорусское народное собрание. Лукашенко представит доклад по итогам пятилетнего правления.