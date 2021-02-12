Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко поехал на мероприятие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в качестве наблюдателя. Об этом 12 февраля он рассказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews

«В рамках закона у меня есть полномочия. Я могу индивидуально иметь контакты с зарубежными коллегами… Я видел политиков из Польши, Германии, Франции. Хотя говорят, что с ними (белорусами — ред.) никто не общается. Это неправда. С россиянами я принципиально не разговаривал», — заявил Шевченко.

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Также отмечается, что от однопартийцев и руководства страны он не получал замечаний из-за поездки. Шевченко посоветовал изучить макроэкономику, чтобы лучше понимать экономическую значимость взаимодействия с Белоруссией.

В Минске с 11 по 12 февраля проводится Всебелорусское народное собрание. Лукашенко представит доклад по итогам пятилетнего правления.