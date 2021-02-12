Украина придерживается режима прекращения огня в Донбассе, а обстрелы со стороны ЛДНР являются «организованной провокацией». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак 11 февраля, передает пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Офиса Андреем Ермаком посетил линию разграничения в Донбассе.

Также с ними были послы Франции, Германии и Великобритании на Украине, временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, послы Канады и Швеции.

Зеленский в компании послов G7 прибыл на передовую в Донбассе © president.gov.ua

«Сохранение режима прекращения огня является наиболее принципиальным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают», — заявил глава Офиса президента.

Стороны заявляют об обострении ситуации в Донбассе. В ЛНР и ДНР сообщали об обстреле населенных пунктов с применением гранатомётов.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.