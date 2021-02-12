Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Офиса Андреем Ермаком посетил линию разграничения в Донбассе.
Также с ними были послы Франции, Германии и Великобритании на Украине, временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, послы Канады и Швеции.
По словам Ермака, Зеленский стремится «лично донести до военных важность режима прекращения огня и их сверхважной роли в его сохранении, несмотря на провокации со стороны противника».
«Сохранение режима прекращения огня является наиболее принципиальным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают», — заявил глава Офиса президента.
Стороны заявляют об обострении ситуации в Донбассе. В ЛНР и ДНР сообщали об обстреле населенных пунктов с применением гранатомётов.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.