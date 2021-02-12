«Это традиционный тренд украинской политики, когда президент апеллирует к электорату Юго-Востока и идеология его политической программы в ходе выборов ближе к центристской. А потом, став президентом, начинает смещаться вправо. Исключением был только [третий президент] Виктор Ющенко, который изначально был в этом формате. А так [второй президент] Леонид Кучма, да и [первый президент Леонид] Кравчук, вспомним, что обещали. Точно так же и с Зеленским: "Слугу народа" от либертарианства неумолимо тянет вправо к "Армії. Мове. Вірі" (укр. "Армия. Язык. Вера". — Ред.). Теперь будет "Армія. Мова. Вова" — идеология "Слуги народа"», — сказал Золотарев.
Сейчас основная политическая борьба на Украине разворачивается между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании президент Владимир Зеленский повторял, что его главным противником является экс-гарант Петр Порошенко и его окружение.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.