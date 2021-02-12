Руководитель аналитического центра «Третий сектор», украинский политолог Андрей Золотарев 11 февраля рассказал в интервью изданию Украина.ру о тренде украинской политики

Золотарев рассказал, почему импичмент Зеленскому невозможен © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Виктор Ющенко, который изначально был в этом формате. А так [второй президент] Леонид Кучма, да и [первый президент Леонид] Кравчук, вспомним, что обещали. Точно так же и с Зеленским: "Слугу народа" от либертарианства неумолимо тянет вправо к "Армії. Мове. Вірі" (укр. "Армия. Язык. Вера". — Ред.). Теперь будет "Армія. Мова. Вова" — идеология "Слуги народа"», — сказал Золотарев.

Сейчас основная политическая борьба на Украине разворачивается между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании президент Владимир Зеленский повторял, что его главным противником является экс-гарант Петр Порошенко и его окружение.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.