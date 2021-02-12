«Ждем вакцину Pfizer. Возможно, первой будет вакцина AstraZeneca. Два продукта мы получим на следующей неделе. Есть вопросы по вакцине Pfizer, которую мы получаем в рамках инициативы Covax, которая бесплатно поступает в Украину», — сказал Ляшко.
Он подчеркнул, что вакцины будут использоваться только после их регистрации.
По словам главного санврача, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят. Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.