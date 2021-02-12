На Украину уже на следующей неделе может прибыть вакцина разработки AstraZeneca. Об этом 11 февраля сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «1+1»

Чехия надеется получить российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что вакцины будут использоваться только после их регистрации.

По словам главного санврача, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят. Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.