Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и чиновникам Одесского горсовета о покупке завода «Краян» по завышенной цене. Об этом 11 февраля сообщил Центр противодействия коррупции

Геннадий Труханов: кто он © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича

«Они [судьи] не могли принять другого решения, кроме как подтвердить "оправдос" или отменить его и отправить в первую инстанцию. Ведь закон запрещает судьям выходить за пределы жалобы прокуроров и адвокатов. А прокурор, в свою очередь, просил именно о повторном рассмотрении дела», — пояснили в ЦПК.

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн гривен (490 млн рублей) у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн гривен (30,5 млн рублей). Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили обвинительный акт восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы. Летом 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых — от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет. 9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц — Труханов и остальные подозреваемые были признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан. 31 июля тогдашний глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор. 24 января 2020 года подозрение объявили еще четырем фигурантам.