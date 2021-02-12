Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 февраля заявил о начале пересмотра соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС), передает РИА Новости

ЕС захотел переписать соглашение об ассоциации. Украину ждёт неприятный сюрприз © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Шмыгаль выразил надежду, что в кратчайшие сроки будут подписаны все изменения.

По его словам, уже были согласованы шаги по обновлению параметров соглашения об ассоциации с ЕС и по обновлению параметров зоны свободной торговли.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.