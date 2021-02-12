Президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет установить мир на юго-востоке страны. Об этом заявил первый глава государства, руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает 12 февраля lenta.ru

Крах Зеленского: версия группы «Рейтинг» © president.gov.ua

Он отметил, что дело не в предвыборных обещаниях, просто Зеленский — человек.

«Он не хочет, чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура. Он не хочет, потому что это наша земля. Мы не хотим, чтобы она обливалась кровью», — заверил Кравчук.

По его мнению, Зеленского несправедливо обвиняют в попытках саботировать минские соглашения. А проблемы в переговорах с Россией в рамках ТКГ возникают из-за разного взгляда на последовательность их реализации и якобы нежелания другой стороны идти на компромиссы. Он также подчеркнул, что Киев не может соблюдать перемирие, пока на позициях со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР) остаются наемники.

Ранее представитель Киева заявил, что украинским солдатам необходимо отвечать на огонь со стороны ЛНР и ДНР. В ЛНР сочли, что эти слова противоречат минским соглашениям и призывает к агрессии, а в ДНР заявление Кравчука расценили как подготовку к наступлению. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях перемирия.

Украинские оппозиционеры не раз заявляли, что Киев совещается с Вашингтоном перед принятием решений по урегулированию конфликта в Донбассе и пытается спрятаться за американского специального представителя, чтобы не выполнять минские соглашения.