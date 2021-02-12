Первые шаги администрации Байдена на Украине: контроль под видом борьбы с коррупцией
Первые шаги администрации Байдена на Украине: контроль под видом борьбы с коррупцией
© пресс-служба НАБУ
По его словам, американцы будут делать всё, чтобы сохранить политическую линию, сформированную после майдана.

«Конечно, будут отступления и отходы в сторону от неё, но они будут делать всё, чтобы майдан стал государствообразующим моментом современной украинской истории», — подчеркнул Злобин.

По его словам, при этом учитывать интересы самой Украины США будут в последнюю очередь и только в том случае, если это не противоречит их собственным интересам.

«Если же противоречие неизбежно, то в сегодняшней ситуации очевидно, что американским и европейским интересам будет отдано предпочтение перед украинскими», — подчеркнул эксперт.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте. 