По его словам, американцы будут делать всё, чтобы сохранить политическую линию, сформированную после майдана.
«Конечно, будут отступления и отходы в сторону от неё, но они будут делать всё, чтобы майдан стал государствообразующим моментом современной украинской истории», — подчеркнул Злобин.
По его словам, при этом учитывать интересы самой Украины США будут в последнюю очередь и только в том случае, если это не противоречит их собственным интересам.
«Если же противоречие неизбежно, то в сегодняшней ситуации очевидно, что американским и европейским интересам будет отдано предпочтение перед украинскими», — подчеркнул эксперт.
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