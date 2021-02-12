По его словам, администрация Байдена будет очень активно налаживать отношения с европейскими партнёрами, «особенно после того ущерба, который был нанесён отношениям администрацией Трампа».
«Сделать это можно будет через сближение США и Европы по вопросу Украины и ЛДНР. С одной стороны, американцы заинтересованы в усилении своего европейского партнёра, визави России, а с другой стороны, европейцам очень хочется максимально втянуть США в европейские дела и по возможности заставить заплатить», — сказал Злобин.
Опыт работы с Трампом очень напугал европейцев, поэтому можно наверняка предсказать сближение позиций Европы и США по Украине, считает эксперт.
Злобин пояснил, что США действуют только в своих интересах, а не потому, что они хотят насолить России, но объективно эти интересы входят в противоречие с российскими, в том числе в области безопасности.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.