Украина станет той проблемой, которая сблизит США и Евросоюз и поможет восстановить отношения после разрушительного для них правления Дональда Трампа, рассказал политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

По его словам, администрация Байдена будет очень активно налаживать отношения с европейскими партнёрами, «особенно после того ущерба, который был нанесён отношениям администрацией Трампа».

«Сделать это можно будет через сближение США и Европы по вопросу Украины и ЛДНР. С одной стороны, американцы заинтересованы в усилении своего европейского партнёра, визави России, а с другой стороны, европейцам очень хочется максимально втянуть США в европейские дела и по возможности заставить заплатить», — сказал Злобин.

Последнее прости от Трампа или первый привет от Байдена? Киев попал в Blacklist © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Злобин пояснил, что США действуют только в своих интересах, а не потому, что они хотят насолить России, но объективно эти интересы входят в противоречие с российскими, в том числе в области безопасности.

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