Украина воспринимается Западом как потерянная часть Европы, которую нужно вернуть в свою орбиту, рассказал политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

«Запад воспринимает Украину как европейскую страну, которая в силу исторических обстоятельств попала в состав СССР, а потом оказалась под сильнейшим влиянием России», — сказал он.

Заткнуть рот оппозиции и зачистить олигархов: план Запада по Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Злобин также считает, что «то, что Украина находилась под влиянием России так долго, — с точки зрения европейцев это разбивало позиции европейского континента в целом».

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