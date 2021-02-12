«Запад воспринимает Украину как европейскую страну, которая в силу исторических обстоятельств попала в состав СССР, а потом оказалась под сильнейшим влиянием России», — сказал он.
Исходя из мировоззрения Запада, «европейская страна не может находиться под таким сильным влиянием России, поэтому максимальное включение Украины в европейские структуры, как официальные, так и неофициальные, неформальные, и минимизация российского влияния остаются стратегическими задачами».
Злобин также считает, что «то, что Украина находилась под влиянием России так долго, — с точки зрения европейцев это разбивало позиции европейского континента в целом».
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