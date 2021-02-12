По словам эксперта, он не видит ничего плохого в том, что Штаты могут стать прямым участником «нормандских переговоров».
«Только с одним условием — чтобы Украины там не было. Потому что какой смысл держать и хозяина, и вассала? Давайте США и Россия сядут за стол переговоров и начнут договариваться. Так будет и эффективнее, и быстрее. Зеленский при этом совсем не нужен, как мы понимаем», — сказал Корнилов.
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«Нормандский формат» был создан в 2014 году главами четырех европейских государств — Украины, Германии, Франции и России — для урегулирования военного конфликта, возникшего на востоке Украины.