Чтобы принять США в «нормандский формат», нужно исключить из него Украину, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Запад хочет не уничтожить коррупцию на Украине, а возглавить её © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Только с одним условием — чтобы Украины там не было. Потому что какой смысл держать и хозяина, и вассала? Давайте США и Россия сядут за стол переговоров и начнут договариваться. Так будет и эффективнее, и быстрее. Зеленский при этом совсем не нужен, как мы понимаем», — сказал Корнилов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

«Нормандский формат» был создан в 2014 году главами четырех европейских государств — Украины, Германии, Франции и России — для урегулирования военного конфликта, возникшего на востоке Украины.