По словам эксперта, Запад вложил определенные средства в проект «Украина как анти-Россия» и добился в этом некоторых успехов.
«Но затем, когда своей основной цели они почти добились, они вдруг обнаружили, что Украина в общем-то уникальная страна — разодранная в клочья, самая нищая страна Европы, в которой можно, оказывается, добывать значительные ресурсы, возглавив коррупцию. Сын Байдена тому свидетельство», — отметил политолог.
Западные кремленологи, дипломаты, политики, представители Демпартии и Atlantic Council доят Украину и украинское государство, считает Корнилов.
«И больно бьют по рукам того, кто посягает на их источник неиссякаемых доходов с этой нищей страны», — заключил он.
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