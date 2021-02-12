Запад «доит» Украину и больно бьет по рукам всем, кто пытается ему препятствовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

По словам эксперта, Запад вложил определенные средства в проект «Украина как анти-Россия» и добился в этом некоторых успехов.

«Но затем, когда своей основной цели они почти добились, они вдруг обнаружили, что Украина в общем-то уникальная страна — разодранная в клочья, самая нищая страна Европы, в которой можно, оказывается, добывать значительные ресурсы, возглавив коррупцию. Сын Байдена тому свидетельство», — отметил политолог.

Владимир Корнилов: Запад хочет не уничтожить коррупцию на Украине, а возглавить её © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И больно бьют по рукам того, кто посягает на их источник неиссякаемых доходов с этой нищей страны», — заключил он.

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