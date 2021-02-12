Стратегия Москвы относительно Донбасса зависит прежде всего от политической воли, целей и задач, а не от внешней политической конъюнктуры. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

«Это была капитуляция Киева»: Третьяков о Минских соглашениях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«У нашей страны нет идеологии, нет четкой стратегии — мы реагируем на какие-то вызовы внешние и осуществляем действия, которые являются по сути реактивными. Вот Минские соглашения — это чисто реактивное действие, точнее результат реактивных действий с нашей стороны», — заявил он.

В качестве примера Безпалько привел Турцию, которой, по его словам, Россия не уступает ни по количеству ресурсов, ни по степени вовлеченности в международные торгово-экономические цепочки. И тем не менее он обратил внимание, что это не мешает Анкаре вмешиваться во внешние дела других государств и защищать интересы не только собственные, но и тех народов и этносов, которые они считают родственными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.