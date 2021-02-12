По его словам, экономическая и технологическая составляющие действительно являются одними из наиболее уязвимых для России вопросов. Но, чтобы это решить, необходимо сначала сформировать идеологию и поменять характер собственного государства, отметил эксперт.
«У нашей страны нет идеологии, нет четкой стратегии — мы реагируем на какие-то вызовы внешние и осуществляем действия, которые являются по сути реактивными. Вот Минские соглашения — это чисто реактивное действие, точнее результат реактивных действий с нашей стороны», — заявил он.
В качестве примера Безпалько привел Турцию, которой, по его словам, Россия не уступает ни по количеству ресурсов, ни по степени вовлеченности в международные торгово-экономические цепочки. И тем не менее он обратил внимание, что это не мешает Анкаре вмешиваться во внешние дела других государств и защищать интересы не только собственные, но и тех народов и этносов, которые они считают родственными.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.