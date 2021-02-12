Создание трех русскоязычных специализированных каналов — это важнейший рычаг воздействия на общественное мнение Украины, который Россия по-прежнему не использовала. Об этом российский политолог Сергей Марков сказал в интервью изданию Украина.ру

Данилов объяснил почему запретили оппозиционные телеканалы © Facebook, Олексій Данилов

Ранее на Украине были введены санкции против трех телеканалов, которые связывают с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, — «112 Украина», NewsOne и ZIK. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заблокированные каналы были не СМИ, а «пропагандистской машиной РФ».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.