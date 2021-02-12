«России нужно сделать несколько телеканалов, которые бы работали по украинской проблематике на русском языке и транслировались на территорию Украины. Эти телеканалы должны отражать три идеологии: первый телеканал — православную, второй — социалистическую и третий — ориентированный на сторонников российской государственности», — заявил он.
Ранее на Украине были введены санкции против трех телеканалов, которые связывают с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, — «112 Украина», NewsOne и ZIK. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заблокированные каналы были не СМИ, а «пропагандистской машиной РФ».
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