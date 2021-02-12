«Я считаю, что Украина рано или поздно распадется или преобразуется в конфедерацию. И не потому, что будут какие-то политические процессы, аналогичные тем, что были в 2014 году. А потому, что ее экономика просто не выдержит», — сказал эксперт.
По его словам, экономика Украины находится в крайне плохом состоянии, промышленность не модернизируется и не соответствует европейским стандартам.
«Внутренний рынок не спасает Украину, за счет внутреннего рынка они не смогут выжить. Поэтому и будет распад. Думаю, вот в таком формате, а не в политическом», — заключил эксперт.
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