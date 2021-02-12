Заключенные в Минске договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе больше всего нужны России, которая таким образом надеется повлиять на киевский режим, рассказал политический эксперт Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру 10 февраля

«Я полагаю, что Минские соглашения нужны в наибольшей степени именно Российской Федерации просто потому, что Российской Федерации не нужна война под боком», — сказал эксперт.

Он выразил уверенность в том, что «Российская Федерация формулировала эти соглашения, осознавая или по меньшей мере ощущая, что исполнение этих соглашений означает переформатирование Украины как раз таким образом, чтобы невозможно было поддерживать вот этот самый очаг под боком».

Вассерман полагает, что «именно наличие этих соглашений в какой-то мере удерживает Киев от самых ярких проявлений террористической сущности власти».

Возможна ли война между Украиной и Россией? Эксперты о Минских соглашениях © Facebook, Операція об'єднаних сил интервью можно прочитать на нашем сайте.

Между тем заключенные в Минске договоренности вопреки всем усилиям России стали всего лишь еще одним рычагом давления на Москву.

Игнорируя дух и букву соглашения, США и Европа объявили РФ участникам конфликта в Донбассе и выдвигают стране заведомо ложные требования и обвинения.

Однако никаких международных судов, которые могли бы заставить государство выполнять то или иное соглашение, не существует, поэтому Украина при поддержке Запада совершенно спокойно игнорирует взятые на себя в Минске обязательства.