«Единственное, в чем можно упрекнуть Россию, так это в том, что она в принципе пошла на Минские соглашения, а не задушила Украину в 2014 году как государство в целом», — заявил он.
Но в нынешних условиях, по словам эксперта, Россия пытается всячески прийти к какому-то мирному соглашению. Даже по поводу Крыма Москва стремится к переговорному процессу, хотя при этом чиновники оговариваются, что суверенитет РФ над полуостровом не обсуждается, отметил Безпалько.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.