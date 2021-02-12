В невыполнении Минских соглашений нет российской вины, но Москве в целом не следовало их подписывать. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Хозяевам Украины невыгодно выполнение Минских соглашений © РИА Новости, Александр Натрускин

Но в нынешних условиях, по словам эксперта, Россия пытается всячески прийти к какому-то мирному соглашению. Даже по поводу Крыма Москва стремится к переговорному процессу, хотя при этом чиновники оговариваются, что суверенитет РФ над полуостровом не обсуждается, отметил Безпалько.

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