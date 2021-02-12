Он напомнил, что Минские соглашения представляют собой обычные соглашения между центральным правительством и сепаратистским движением и направлены на нормализацию отношений и возможную реинтеграцию. При этом эксперт отметил, что в данном случае центральное правительство является «очень необычным», поскольку «абсолютно марионеточно» и выражает интересы внешней силы.
«Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России <…> с целью свержения [президента РФ] Владимира Путина и установления в России марионеточного оккупационного режима по украинскому образцу. Поскольку политика США и Великобритании в отношении Украины сохраняется, то ожидать выполнения Минских соглашений не имеет смысла», — подчеркнул Марков.
Он уточнил, что выполнение Минских соглашений предполагает интеграцию Донбасса в Украину, и в этом случае донбасские структуры должны послужить инструментом, с помощью которого будет ликвидирована диктатура. То есть ликвидация репрессивного режима является прямым следствием «Минска», отметил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.