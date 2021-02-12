Киев не выполняет Минские соглашения, так как их замороженность служит основанием для гибридной и санкционной войны против России. Об этом российский политолог Сергей Марков сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России <…> с целью свержения [президента РФ] Владимира Путина и установления в России марионеточного оккупационного режима по украинскому образцу. Поскольку политика США и Великобритании в отношении Украины сохраняется, то ожидать выполнения Минских соглашений не имеет смысла», — подчеркнул Марков.

Он уточнил, что выполнение Минских соглашений предполагает интеграцию Донбасса в Украину, и в этом случае донбасские структуры должны послужить инструментом, с помощью которого будет ликвидирована диктатура. То есть ликвидация репрессивного режима является прямым следствием «Минска», отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.