Киев не планировал выполнять Минские соглашения – он подписывал их, чтобы спасти собственную шкуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Марат Баширов

По его словам, в том, что Минские соглашения не выполняются, нет вины России — она и так делает больше, чем просто гарант и наблюдатель.

«А не реализуются они по одной причине, которая известна всем: Киев и не собирался реализовывать. Они заключали Минские соглашения для того, чтобы остановить наступление ополченцев, они спасали свою шкуру. А выполнять они их не будут», — заключил эксперт.

Марат Баширов: Для американцев Зеленский – разменная монета © РИА Новости, Владимир Трефилов здесь.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.