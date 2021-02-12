По его словам, в том, что Минские соглашения не выполняются, нет вины России — она и так делает больше, чем просто гарант и наблюдатель.
«А не реализуются они по одной причине, которая известна всем: Киев и не собирался реализовывать. Они заключали Минские соглашения для того, чтобы остановить наступление ополченцев, они спасали свою шкуру. А выполнять они их не будут», — заключил эксперт.
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Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.