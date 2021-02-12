Украинские политики регулярно заявляют, что Киев не будет выполнять подписанные им в Минске договоренности об урегулировании конфликта на Украине, поэтому ответ на вопрос об ответственности за неисполнение минских соглашений очевиден, сказал политический эксперт Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру 10 февраля

«Что касается вины, то чаще всего она определяется по принципу, описанному Иваном Андреевичем Крыловым: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". В данном случае кушать хотят киевские террористы», — сказал эксперт.

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Для украинских властей это была военная хитрость для того, чтобы высвободить войска и продолжить войну в дальнейшем, уверен Вассерман.

«Они, собственно, этого и не скрывают и регулярно открытым текстом говорят: мы Минские соглашения выполнять не будем», — подчеркнул он.

При этом «киевские террористы» пытаются переложить вину за сложившуюся ситуацию «со своей головы на здоровую» и обвиняют в невыполнении соглашений Российскую Федерацию, хотя РФ не является стороной конфликта, и это прописано в Минских соглашениях, констатировал Вассерман.

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