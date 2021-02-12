«Что касается вины, то чаще всего она определяется по принципу, описанному Иваном Андреевичем Крыловым: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". В данном случае кушать хотят киевские террористы», — сказал эксперт.
Он напомнил, что Киев подписывал Минские соглашения после разгромов и окружений их войск.
Для украинских властей это была военная хитрость для того, чтобы высвободить войска и продолжить войну в дальнейшем, уверен Вассерман.
«Они, собственно, этого и не скрывают и регулярно открытым текстом говорят: мы Минские соглашения выполнять не будем», — подчеркнул он.
При этом «киевские террористы» пытаются переложить вину за сложившуюся ситуацию «со своей головы на здоровую» и обвиняют в невыполнении соглашений Российскую Федерацию, хотя РФ не является стороной конфликта, и это прописано в Минских соглашениях, констатировал Вассерман.
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