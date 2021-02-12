Двойняшки певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина Лиза и Гарри учатся не только в школе, но и на факультативных занятиях, в числе которых музыка. Видео с такого урока 9 февраля комик выложил на свою страницу в Instagram

Ветеринар из Черновцов лечит животных украинскими народными песнями © ссо,pixabay Эдварда Грига из сюиты «Пер Гюнт».

«Григ. Последнюю неделю я каждый вечер оказываюсь в пещере горного короля», — написал шоумен.

Подобные ролики юморист выкладывает регулярно, показывая фанатам, как растут его дети: учатся считать, писать, управляться с техникой и даже готовить. Большинство таких постов артиста набирают большое число лайков и множество положительных комментариев, где люди умиляются успехами первоклашек. Но не в этот раз.

«Обратите внимание на положение кисти! Кто у вас учитель?», «В комменты заглянула, чтобы понять, кто-нибудь напишет про кисти или нет», «Нас учили, что купол должен быть. Как бы яблоко внутри кисти», «И я внимание обратила, левая ручка особенно. Надо исправлять», «Нам бы за такие пальцы в музыкалке по рукам надавали», — отреагировали на увиденное поклонники звездной семьи.

Ранее Дети Пугачевой поспорили о половой принадлежности насекомых.

Гарри и Лиза родились у Пугачевой и Галкина в 2013 году от суррогатной матери. В прошлом году дети пошли в первый класс. По информации СМИ, за каждый месяц обучения звездные родители платят частной школе по 300 тысяч рублей.